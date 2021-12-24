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В информационных агентствах КНР решили прокомментировать недавнюю пресс-конференцию, проведенную Владимиром Путиным, лидером РФ.

На страницах Global Times, к примеру, эксперты восхитились жесткой позицией российского президента касательно продвижения западного военно-политического блока на восток. Они добавили, что КНР в настоящее время столкнулась со схожим вызовом возле своих южных границ, поэтому должна поступать аналогично, защищая собственные интересы.

В агентстве China Youth Daily при этом сообщили, что Путин указал западным странам на «красные линии», которые им не следует переступать. Они также поддержали его слова о том, что Россия тесно сотрудничает с Китаем в военной, авиационной и космической отраслях. Они уверены, что китайско-российские отношения непоколебимы.

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