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Фумио Кисида, глава японского кабмина, переехал в официальную резиденцию, находящуюся в центральной части Токио в районе расположения правительственных учреждений.

Согласно его словам, он чувствует себя гораздо бодрее после переезда, так как давно не менял место жительства. Он добавил, что проживание в резиденции позволит ему лучше сконцентрироваться на решении государственных дел. Кисида будет жить вместе со своим старшим сыном Сетаро, занимающим должность секретаря главы правительства. При этом премьер не смог дать четкого ответа касательно переезда супруги, отметив, что она часто посещает родной город.

В СМИ напоминают, что последним руководителем кабмина Японии, жившим в резиденции, являлся Есихико Нода. Синдзо Абэ сменил его в 2012 году и отказался перебираться в правительственный комплекс, продолжая жить в собственном коттедже вместе с супругой и матерью.

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