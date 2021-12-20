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Дальнейшие сценарии развития событий по Украине зависят от Соединенных Штатов. Россия готова приставить пистолет к виску Вашингтона, если тот продолжит политику втягивания Киева в НАТО либо рискнет разместить на территории соседней страны свое вооружение, заявил телеведущий Дмитрий Киселев. Подробности рассказало агентство РИА Новости.

Киселев напомнил США, что в распоряжении России уже имеются гиперзвуковые ракеты. Подлетное время которых практически такое же, как у американских МБР, размещенных на Украине.

«Это будет повторение Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем», – пояснил телеведущий.

Он также отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать и не хочет подобного сценария развития событий. Однако она будет вынуждена его задействовать, если США не захотят менять политику по отношению к Украине.

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