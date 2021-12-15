Запад считает, что «нападение России» на Украину спровоцирует целый ряд проблем для Украины и Европы. Однако и сама РФ может серьезно пострадать из-за «вторжения» в соседнюю страну. И президент Владимир Путин это хорошо понимает, заявил киевский военный эксперт Михаил Самусь.

В интервью словацкому изданию Aktuality он пояснил, что Москва постоянно заявляет о новых программах создания современного вооружения, однако выразил сомнения в том, что РФ хотя бы одну из них довела до логического завершения. У России есть «ахиллесова пята», утверждает эксперт. Из-за санкций США и Европы она не может получить доступ к передовым технологиям, что тормозит все крупные разработки.

По мнению Самуся, у Москвы есть серьезные проблемы с авиацией и боевой техникой. Сейчас она еще превосходит Киев по всем статьям, однако украинская армия крепнет «не по дням, а по часам». Поэтому Украине нужно выиграть время и совсем скоро она «превзойдет» РФ.