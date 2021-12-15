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Если раньше Россия лишь слабо протестовала при появлении нового участника НАТО непосредственно у своих границ, то сейчас она четко и открыто требует прекращения расширения Альянса. Это выход на принципиально новый внешнеполитический уровень, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что Москва оставила позади все барьеры, которые ранее не давали ей использовать военные методы сопротивления враждебным действиям НАТО. Одновременно с этим она осознает, что Альянс не сможет эффективно задействовать пресловутый пятый пункт своего устава, предполагающий коллективную оборону.

Все дело в том, что страны Западной Европы – Португалия или Италия, Германия или Франция – вряд ли рискнут вступать в войну с РФ только потому, что США вздумалось построить базы в Польше, Румынии или даже на Украине. Воевать за этих государства никто не станет, поэтому продолжая свою антироссийскую политику, Соединенные Штаты могут лишь сильно подпортить репутацию НАТО.

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