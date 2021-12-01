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Политолог Яков Кедми прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о самом масштабном расширении оборонительной системы за последние 30 лет и заявил, что цель Альянса – не оборона, а создание очередных угроз для России. Он также отметил, что блок слишком близок к пересечению красных линий, прочерченных президентом РФ Владимиром Путиным.

То, что Столтенберг называет расширением обороны, на самом деле является агрессия против России. НАТО усиливает военное присутствие фактически на самых ее границах, однако Москва тоже не дремлет. В Альянсе должны осознавать, что ответ на пересечение красных линий будет жесткий и вполне может привести к полномасштабной войне.

Кедми отметил, что НАТО фактически существует за счет России. Он постоянно создает искусственные очаги напряжения, придумывает для РФ планы «нападения» на кого-либо, а затем с этими планами борется в своих интересах. Все это сопровождается крупными финансовыми потоками. Если бы блок всем этим не занимался, он давно бы развалился, так как никакого смысла в его существовании нет. За все время своего существования он ни разу никого не защитил, но зато внес хаос в жизнь многих государств.

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