читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт по военным вопросам Яков Кедми отметил, что Сергей Шойгу, руководитель военного ведомства РФ, имеет как минимум несколько планов на тот случай, если Соединенные Штаты разместят свои ракеты в восточноевропейских странах.

Ранее американцы не могли развернуть ракеты на территории восточноевропейских государств, будучи ограниченными ДРСМД, однако, когда он подошел к концу, Вашингтон не стал его продлевать. Сейчас же он готовится к размещению подобного вооружения рядом с российскими границами. Однако специалист уверен, что у российского Минобороны уже подготовлен достойный ответ.

По мнению политолога, США, как правило, стараются действовать в зависимости от сложившейся обстановки, поэтому у них отсутствует хорошо отработанный план, если начнется конфликт с РФ. Американцы продолжат увеличивать напряжение в регионе, но при возникновении войны растеряются, так как не готовы к подобному сценарию, считает Кедми.

Вам может понравиться

Opex360: За безопасностью ЧМ-2022 по футболу в Катаре «присмотрят» французские ВКС

Франция отправит в Катар свой самолет дальнего воздушного наблюдения E-3F AWACS и системы защиты от дронов в рамках поддержки обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом

Румыны объяснили многолетнюю кражу авиатоплива с военной базы США

Представители Пентагона заявили, что на военной базе Североатлантического альянса «Михаил Когэлничану», расположенной в Румынии, в течение нескольких лет осуществлялась кража авиатоплива. Василе Дынку, глава румынского оборонного ведомства, попытался объяснить произошедшее.

Александр Беглов назвал 6 событий прошедшей недели. Снегопадов и разрывов труб среди них нет

Губернатор не стал акцентировать внимание горожан на действительно волнующих их новостях: он проигнорировал многочисленные порывы труб, горы снега и многочасовые заторы. О шести главных событиях в жизни Санкт-Петербурга поведал подписчикам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 14 декабря – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 14 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 14 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |