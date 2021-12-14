Эксперт по военным вопросам Яков Кедми отметил, что Сергей Шойгу, руководитель военного ведомства РФ, имеет как минимум несколько планов на тот случай, если Соединенные Штаты разместят свои ракеты в восточноевропейских странах.

Ранее американцы не могли развернуть ракеты на территории восточноевропейских государств, будучи ограниченными ДРСМД, однако, когда он подошел к концу, Вашингтон не стал его продлевать. Сейчас же он готовится к размещению подобного вооружения рядом с российскими границами. Однако специалист уверен, что у российского Минобороны уже подготовлен достойный ответ.

По мнению политолога, США, как правило, стараются действовать в зависимости от сложившейся обстановки, поэтому у них отсутствует хорошо отработанный план, если начнется конфликт с РФ. Американцы продолжат увеличивать напряжение в регионе, но при возникновении войны растеряются, так как не готовы к подобному сценарию, считает Кедми.