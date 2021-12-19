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Израильский политолог Яков Кедми в споре о российских вооружениях в пух и прах разнес американского военнослужащего запаса Гарри Табаха. Он привел неопровержимые аргументы в пользу ракет РФ, на которые оппонент не смог ничего ответить.

Спор затеял сам Табах, который заявил, что эффективность современного вооружения РФ вызывает массу вопросов. Кедми в ответ на это заявил, что Соединенные Штаты впадают в панику лишь от одного упоминания о российских МБР «Сармат» и ракетных комплексах «Авангард».

Он подробно описал все параметры этих ракет, но Табах высказался в том духе, что это не более, чем теория. На практике всех этих характеристик никто никогда не видел.

Кедми назвал этот факт счастливым обстоятельством, так как атака «Сарматами» и «Авангардами» вполне могла стать последним, что Табах увидел бы в своей жизни. Он заявил, что разведка США наверняка отслеживает испытания российских вооружений и прекрасно знает, что все характеристики достоверны.

«Если вы думаете, что того, что вы не видели своими глазами, не существует — пожалуйста», – подвел итог спора политолог.

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