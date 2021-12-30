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Молдавии, Грузии и Украине лучше смириться с фактом, что они никогда не будут приняты в НАТО. В случае появления на их территории военных баз Альянса РФ предпримет все возможные меры для их уничтожения, включая ракетные удары или даже боевые действия против этих государств.

Кедми пояснил, что события 2022 года во многом определят переговоры между НАТО и Россией, которые состоятся в январе или феврале. В случае отказа Альянса и США предоставить Москве гарантии нерасширения она будет вынуждена усилить свои границы и предпринять меры, направленные на ослабление потенциального противника.

Действия НАТО по дальнейшему расширению моментально скажется на состоянии Молдавии, Украины и Грузии. В этих странах начнутся серьезные внутренние проблемы, которые власти не смогут решить. Если же Альянс и после этого продолжит свою политику, то вполне вероятно силовое воздействие со стороны России.

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