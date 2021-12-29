Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатические структуры ЕС, заявил, что Евросоюз должен обязательно принимать участие в переговорах между НАТО, США и Россией. Также он заявил, что требование РФ по нерасширению Альянса является неприемлемым.

Израильский политолог Яков Кедми отметил, что подобные заявления – это не уровень Борреля. Его к переговорам никто не приглашал, да и всему ЕС нечего на них делать.

Решения будут приниматься в ходе встреч представителей НАТО, США и России. То, что заявляют политики из Европы, не берется в расчет вообще. Поэтому их высказывания можно смело игнорировать как ни на что не влияющие.

Кедми отметил, что единственным имеющим значение фактом будет размещение войск Североатлантического альянса и расстояние от мест их базирования до границ России. Все остальное, включая местонахождение генсека НАТО Йенса Столтенберга в следующем месяце и прочие мелкие детали, которыми блок хочет подменить важные вопросы, никого не интересуют вообще.