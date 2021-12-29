читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатические структуры ЕС, заявил, что Евросоюз должен обязательно принимать участие в переговорах между НАТО, США и Россией. Также он заявил, что требование РФ по нерасширению Альянса является неприемлемым.

Израильский политолог Яков Кедми отметил, что подобные заявления – это не уровень Борреля. Его к переговорам никто не приглашал, да и всему ЕС нечего на них делать.

Решения будут приниматься в ходе встреч представителей НАТО, США и России. То, что заявляют политики из Европы, не берется в расчет вообще. Поэтому их высказывания можно смело игнорировать как ни на что не влияющие.

Кедми отметил, что единственным имеющим значение фактом будет размещение войск Североатлантического альянса и расстояние от мест их базирования до границ России. Все остальное, включая местонахождение генсека НАТО Йенса Столтенберга в следующем месяце и прочие мелкие детали, которыми блок хочет подменить важные вопросы, никого не интересуют вообще.

Вам может понравиться

Сирийские военные снова заблокировали движение американского патруля

Американскому патрулю в очередной раз не удалось проникнуть на территорию города Телль Тамр в сирийской провинции Хасака, сообщило информационное агентство SANA. Журналисты рассказали, что колонну заблокировали правительственные силы страны. На

Российский истребитель успешно перехватил британский F-35 у берегов Сирии

Российский истребитель у сирийских рубежей перехватил британский самолет-невидимку F-35, сообщил портал Avia.Pro, ссылаясь на интернет-ресурс Fighterbomber. На этом сайте появились фотографии перехвата. Авторы отмечают, что инцидент мог произойти относительно недавно,

Ванга предрекла РФ полный разрыв отношений с США в 2022 году

Болгарские СМИ разместили новые предсказания, сделанные Вангой, известной прорицательницей, на грядущий год. В них отмечается, что РФ полностью разорвет отношения с Соединенными Штатами. Взаимоотношения между державами продолжат ухудшаться, согласно пророчествам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 29 декабря – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 8 °C |