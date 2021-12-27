Россия действительно готовится к боевым действиям на территории Украины, однако это будет защита от агрессии стран НАТО, пишет иранское издание Kayhan.

Авторы поясняют, что Североатлантический альянс развернул крупные силы у границ РФ и явно ведет подготовку к нападению. Москва реагирует на это «удивительно спокойно». Она готовится обороняться, причем делает это на своей территории, что является правильным решением.

США на каждом углу все громче кричат о скором «нападении» РФ на Украину, однако за этими заявлениями они скрывают подготовку к агрессии против Москвы. Они развернули высокоинтенсивные действия по стягивают войск и боевой техники к российским рубежам, не понимая, что в таких условиях к началу боевых действий может привести даже одна фатальная случайность. Впрочем, РФ действует крайне осторожно, чтобы свести риски к минимуму.