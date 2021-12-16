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Жители Северной столицы расставили в разных районах города метки «коммунального позора» Беглова. Горожане устали терпеть некачественную работу сотрудников сферы ЖКХ. На фоне «снежного коллапса» участились случае прорыва труб с горячей и холодной водой. Подобного рода аварии заставляют тысячи людей сидеть дома в холоде при низких температурах воздуха за окном.

Таблички с надписями «Есенина прорыв», «Дунайский прорыв» и «Ветеранов прорыв» появились на соответствующих улицах. Активисты заявили, что расставили метки после того, как поняли, что ни коммунальные службы, ни губернатор Александр Беглов не собираются реагировать на жалобы горожан. Опубликованные в Сети просьбы привести улицы в порядок остаются без ответа властей с конца ноября.

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