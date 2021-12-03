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Задержание украинских диверсантов на территории России вряд ли можно назвать серьезным инцидентом, считает военный аналитик Борис Усвяцов. По его словам, гораздо более опасными для России являются действия НАТО, которые становятся все наглее и агрессивнее.

Так, Североатлантический альянс развил бурную активность в акватории Черного моря и практически беспрерывно проводит там свои маневры. Также в разы увеличилось количество разведывательных самолетов, которые бороздят воздушные просторы у границ РФ.

Эксперт пояснил, что раньше НАТО не смело приближаться к российским границам на столь опасное расстояние. Сейчас ситуация резко изменилась и Альянс позволяет себе проводить около 90 учений на самой кромке, причем делает это, полностью игнорируя негодование Москвы.

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