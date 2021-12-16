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Новый минный тральщик «Георгий Курбатов», подводная лодка «Краснодар» и другие корабли, которые до конца года войдут в состав российского флота, помогут ему отразить любые агрессивные действия НАТО, уверен каперанг Владимир Шигин.

Особо он выделил бесшумную и чрезвычайно опасную для любого противника подводную лодку «Краснодар». Она способна подкрадываться на близкое расстояние к кораблям потенциального противника, наносить успешные удары по крупным надводным, а также по наземным целям. Субмарина получит на вооружение ракеты «Калибр», которые способны ввергнуть врага в панику.

Кроме того, действующие корабли получают новейшие боевые системы и средства РЭБ, в настоящий момент идет строительство новых корветов, относящихся к проекту 20380. Черноморский флот до конца года должен получить еще и малозаметное судно «Каракурт».

Россия, отметил капитан первого ранга, постоянно повышает обороноспособность флота, поэтому у нее найдутся силы и средства для отражения агрессии потенциального врага.

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