Команда итальянских конструкторов смогла спроектировать робота-гуманоида, который может подниматься в воздух. Он получал наименование iRonCub.

Инженеры оснастили свою человекоподобную машину небольшими реактивными ускорителями, благодаря которым она может отрываться от земли на непродолжительный период времени. Два двигателя установлены на спине (они нужны для подъема в воздух) и еще два – на руках (используются для маневрирования). На робота надели кукольную маску и жаростойкие щитки.

Согласно словам специалистов, данная конструкция и система ускорителей позволит iRonCub без проблем пролетать над различными преградами и при необходимости маневрировать прямо в воздухе. Данное устройство в будущем можно будет использовать для проведения спасательных работ в труднодоступных местах или устранения последствий природных катаклизмов.