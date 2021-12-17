читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда итальянских конструкторов смогла спроектировать робота-гуманоида, который может подниматься в воздух. Он получал наименование iRonCub.

Инженеры оснастили свою человекоподобную машину небольшими реактивными ускорителями, благодаря которым она может отрываться от земли на непродолжительный период времени. Два двигателя установлены на спине (они нужны для подъема в воздух) и еще два – на руках (используются для маневрирования). На робота надели кукольную маску и жаростойкие щитки.

Согласно словам специалистов, данная конструкция и система ускорителей позволит iRonCub без проблем пролетать над различными преградами и при необходимости маневрировать прямо в воздухе. Данное устройство в будущем можно будет использовать для проведения спасательных работ в труднодоступных местах или устранения последствий природных катаклизмов.

Вам может понравиться

Искусственный интеллект предупредил учёных об опасности нейросетей для человечества

Нейросеть, разработанная специалистами Оксфордского университета, рассказала людям об опасности использования искусственного интеллекта. Как сообщается, учёные организовали дискуссию, которая велась между людьми и нейросетью. Последняя была создана на базе языковой модели
  • Анна
  • 15.12.2021
  • читать 1 минуту

Японские ученые создали вакцину для борьбы со старением

Группа исследователей из Японии смогла создать вакцину, уничтожающую «клетки-зомби», наносящие вред соседним здоровым клеткам и ускоряющие старение организма. Специалисты отмечают, что эти опасные сенесцентные клетки все еще живы, однако прекращают

Микробы по всей планете начали эволюционировать, чтобы поедать пластик

Учёные заявили, что из-за большого количества пластика на планете микробы начали эволюционировать. О результатах исследования на эту тему сообщает Microbial ecology. Специалисты исследовали более 200 миллионов различных генов у микроорганизмов.
  • Анна
  • 15.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |