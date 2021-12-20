В американском информагентстве AW&ST опубликовали список из десяти разработок в области боевой авиации, которые оказались самыми значимыми в текущем году. В него вошел истребитель Су-75 Checkmate, разрабатываемый в РФ.

Авторы материала отметили, что разработка данной боевой машины настолько же революционна, как первая дозаправка БПЛА в воздухе и первое использование беспилотника в качестве ведомого. Они напомнили, что тестовый полет этого истребителя 5-й генерации должен состояться в 2023 году, а его серийный выпуск стартует в 2025 году.

Эксперты добавили, что в этом самолете используются новейшие разработки, включая модульную структуру, позволяющую подстраивать технику под нужды заказчика. В нем также будут использованы элементы ИИ и стелс-технологии. Он сможет нести ракеты, предназначенные для уничтожения как воздушных, так и наземных целей.