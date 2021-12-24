Россия провела испытания крылатой ракеты «Калибр» в Японском море, которые одновременно стали предупреждением для Страны восходящего Солнца, сообщили эксперты издания EurAsian Times.

Авторы публикации рассказали, что главной целью испытаний была отработка запуска ракет «Калибр» с дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». Она была успешно достигнута. Субмарина проекта «Варшавянка» запустила ракету и точно поразила цель на побережье с дистанции в 1000 километров.

По словам экспертов, одной из целей была демонстрация возможностей Тихоокеанского флота России японской стороне. Токио никак не может понять, что Москва не собирается отдавать Курильские острова, которыми владеет по праву. Мало того, в Японии все чаще раздаются голоса о необходимости применить против РФ силовой сценарий захвата территорий.

Аналитики, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что Токио имеет смысл присоединится к программе по инвестированию в Курилы, которую разработала Россия, так как возвращать острова по собственной инициативе Москва не намерена.