НАТО уже второй месяц разводит антироссийскую истерию, заявляя о стягивании войск РФ к границам Украины. Киев то отрицает это, то поддерживает , то начинает путаться в цифрах относительно численности войск. Так, неделю назад он заявлял о 175 тысячах российских военнослужащих на своих рубежах, а сейчас пишет только о 100 000.

НАТО тем временем стягивает свои силы к границам РФ. Эта ситуация беспокоит президента РФ Владимира Путина, который на днях высказался, что если Альянс продолжит действовать в том же духе, то дождется военно-технического ответа.

Читатели испанского таблоида El Mundo прокомментировали эту эпопею, причем их мнения разделились. Одни читатели, к примеру, считают, что НАТО никак не угрожает России и не будет представлять для нее опасности, даже если США разместят все свои ракеты на российской границе.

Другие, напротив, не одобряют действия Альянса, который оказывает давление на РФ и тем самым вынуждает ее предпринимать жесткие ответные действия.