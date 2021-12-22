читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО уже второй месяц разводит антироссийскую истерию, заявляя о стягивании войск РФ к границам Украины. Киев то отрицает это, то поддерживает , то начинает путаться в цифрах относительно численности войск. Так, неделю назад он заявлял о 175 тысячах российских военнослужащих на своих рубежах, а сейчас пишет только о 100 000.

НАТО тем временем стягивает свои силы к границам РФ. Эта ситуация беспокоит президента РФ Владимира Путина, который на днях высказался, что если Альянс продолжит действовать в том же духе, то дождется военно-технического ответа.

Читатели испанского таблоида El Mundo прокомментировали эту эпопею, причем их мнения разделились. Одни читатели, к примеру, считают, что НАТО никак не угрожает России и не будет представлять для нее опасности, даже если США разместят все свои ракеты на российской границе.

Другие, напротив, не одобряют действия Альянса, который оказывает давление на РФ и тем самым вынуждает ее предпринимать жесткие ответные действия.

«Что-то мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира…» — написал пользователь под ником Erl Chachon, прокомментировавший заявление российского президента.

Вам может понравиться

The American Spectator: Россия моментально захватит Украину, если дело дойдет до полномасштабной войны

Отсутствие современных боевых систем и сравнительно низкая численность войск приведут к быстрому поражению Украины в случае гипотетической войны с Россией, считают авторы портала The American Spectator. Они пояснили, что Россия

The National Interest: Украина должна заминировать границу с Россией

Остановить «агрессию России» Киеву поможет минирование границ, уверена политический эксперт Мелинда Харинг. В издании The National Interest она на полном серьезе назвала расстановку взрывчатых веществ на российских рубежах эффективным способом

В Китае предложили Москве восстановить Организацию Варшавского договора

Китайский портал «Гуаньча» опубликовал высказывание российского лидера Владимира Путина о военно-технических мерах, которые РФ может предпринять в ответ на продолжение расширения НАТО на восток. Публикация вызвала повышенный интерес у читателей,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 22 декабря – пасмурно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 декабря – ясно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 22 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Подольск: погода, 22 декабря – облачно с прояснениями, до -19 °C | Армавир: погода, 22 декабря – пасмурно, до -5 °C |