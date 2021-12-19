Разработанная в Оксфордском университете нейросеть «Мегатрон» порекомендовала ученым прекратить разработку технологий искусственного интеллекта. Кроме того, она предсказала появление в скором времени микросхем, которые будут вживляться прямо в мозг человека.

Эксперты решили пообщаться с искусственным интеллектом о его дальнейшей судьбе и получили весьма неожиданные ответы на свои вопросы. Так, «Мегатрон» заявил, что ИИ нельзя создать плохим или хорошим. Независимо от целей разработчиков, он все равно будет использоваться как для благих целей, так и для преступлений разного масштаба.

Также нейросеть заявила, что человечество будет совершенствовать системы искусственного интеллекта до тех пор, пока они не получат контроль над сознанием людей. Чтобы избежать этого, а также не провоцировать гонку вооружений на основе ИИ, необходимо прекратить дальнейшие разработки.