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В иранском издании Tehran Times появилась карта Израиля, усеянная отметками целей для ракетных атак. Сообщается, что все они будут поражены в том случае, если Тель-Авив рискнет нанести хотя бы один удар по ядерным центрам на территории Ирана.

В публикации «Всего один неверный шаг!», которая сопровождает изображение с картой, Иран призывает Израиль не делать того, о чем потом придется горько и очень долго сожалеть.

Напомним, что хотя США и отказались помогать Израилю в его борьбе с иранскими ядерными программами, Тель-Авив постоянно делает громогласные заявления о готовности начать боевые действия. Иран предостерегает его от авианалетов на ядерные центры, грозя жестко ответить на них.

В публикации авторы напоминают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи еще 8 лет назад предупреждал, что любая попытка нападения на страну приведет к тому, что Израиль навсегда исчезнет с карты мира.

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