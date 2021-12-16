В начале декабря в Сети появилось видео с российскими военнослужащими, которые посреди поля распыляли дым неизвестного происхождения. Особо одаренные пользователи сразу написали, что вот так вот травят людей. Еще более одаренные заявили, что военнослужащие «распыляют коронавирус».

Никаких доказательств для первой и второй версии никто не привел. Кроме того, авторы постов в социальных сетях даже не удосужились уточнить, где именно происходили зафиксированные на записи события. В результате выяснилось, что все высказывания об опасных веществах и коронавирусе – это просто фейк.

Сама запись настоящая и она размещена на официальном сайте Минобороны РФ. На ней засняты учения войск РХБЗ, которые проходили в конце июля текущего года в Волгоградской области на полигоне Прудбой. Военнослужащие отрабатывали постановку дымовой завесы, чтобы скрыть за ней свои позиции.

Если приложить небольшое усилие и найти полную версию записи на канале Минобороны в YouTube, то можно без труда увидеть, что многие военные стоят прямо возле дымовой завесы. При этом они остаются живы и не заражаются коронавирусом.

В средствах массовой информации запись практически не появлялась, однако в социальных сетях ее можно найти в урезанном виде. При этом никаких подписей под ней уже нет.