США действуют на Украине традиционно для себя и слишком прямолинейно. Они раздувают антироссийскую истерию, вооружают ВСУ для войны с Россией и создают полную иллюзию того, что в случае реальных боевых действий НАТО будет в них участвовать. Но на самом деле это не так, уверен эксперт издания InfoBrics Лукас Лейрос.

Он пояснил, что именно США является провокатором и зачинщиком истерии на Украине. Они поддерживают киевский режим насилия, перебрасывают в страну своих боевиков, тщательно маскируя их под инструкторов. Эти «специалисты» будут сотрудничать с отпетыми националистическими бандами, которые рвутся повоевать с РФ.

Киев ничего не выиграет от такого сотрудничества. НАТО не станет поддерживать его, если Украина все же спровоцирует Россию на начало боевых действий. Мало того, США подорвут стабильность в Восточноевропейском регионе, поставляя оружие Киеву.

Лейрос отметил, что России Украина не интересна, Москва никаких планов завоевания не вынашивает и уж тем более не собирается их реализовывать. В противном случае соседняя страна давно бы перестала существовать и никакой НАТО ей не помог бы. Хотя бы потому, что Украина не входит в Альянс и вряд ли когда-то войдет.