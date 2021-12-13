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Илон Маск, миллиардер из США, подверг критике большой дворник, установленный на новой версии электрокара Tesla Cybertruck.

В соцсети Twitter один из пользователей отметил, что боковые зеркала на электрическом пикапе выглядят несуразно, а дворник, установленный на переднем стекле, сделан слишком большим. Основатель «Теслы» согласился со своим подписчиком, назвав дворник одной из основных проблем авто, но для этого дизайна пока не придумали альтернативы. Он добавил, что можно было бы установить выдвижной дворник, но эту конструкцию сложно воплотить в жизнь.

Что касается нелепых боковых зеркал, то Маск напомнил о законах Соединенных Штатов, в которых говорится, что производители должны продавать транспортные средства в полной комплектации. Впрочем, автомобилисты могут потом без проблем снять эти зеркала.

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