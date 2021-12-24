Эксперт чешского издания IDnes Йиржи Воячек высказал уверенность в «нападении России на Украину», а также назвал причину, по которой вооруженное столкновение является неизбежным.

Он пояснил, что российской оборонной промышленности не хватает производственных мощностей для изготовления военной техники. Так, если при СССР военные транспортные самолеты создавались на киевском заводе «Антонов», то сейчас это предприятие принадлежит Украине.

То же самое происходит и с танками. Уралвагонзавод не справляется с производством комплектующих, которые раньше делались в украинском Харькове. Наконец, в восточной части Украины имеются верфи, размеры которых позволяют строить большие корабли, пишет автор публикации.

Он поясняет, что одной из главных целей гипотетического «нападения» РФ на Украину является захват восточных регионов. Именно здесь во времена СССР была отлично развита промышленность, которая позволяла строить мощные боевые системы в больших количествах. И хотя РФ сейчас заменяет многие украинские компоненты на детали собственного производства, она пока не может обеспечить требуемый их объем. Именно поэтому для нее важно получить в свое распоряжение украинские предприятия.