НАТО готовится к военному противостоянию с Россией в Черном море, но и РФ вряд ли будет безмолвно взирать на такие действия Альянса. Она усиливает группировку сил в регионе и вполне может пресечь любые провокации и агрессивные действия Запада, пишет китайский портал ХуаньцюШибао.

Сейчас цель Москвы заключается в том, чтобы не допустить более тесного сотрудничества США с Украиной, Грузией и другими странами Черноморского региона. Если Вашингтону удастся пролоббировать вступление в НАТО Киева и Тбилиси, это можно будет считать серьезной проблемой для РФ.

Впрочем, пока Североатлантический альянс заявляет, что судьбу вступления Украины должны решать все страны. Пока между ними нет единства, поэтому вряд ли Киев в ближайшие годы может претендовать на членство в НАТО.

Авторы публикации отмечают, что Россия сейчас действует в Черном море несколько неожиданно для Альянса. Она хоть и усиливает свое военное присутствие в акватории переброской туда фрегатов проекта «Адмирал Горшков», но занимает исключительно оборонительную позицию и полностью игнорирует маневры США, не желая вступать в конфронтацию и еще больше обострять ситуацию.