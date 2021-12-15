Действия финских властей, закупающих у Соединенных Штатов новые ракеты Jassm-ER, способные достать до РФ, не остались без ответа Москвы, сообщает издание Helsingin Sanomat. Авторы уточняют, что дальность поражения целей этими боезарядами составляет 925 километров.

Ранее Финляндия уже купила у США ракеты Jassm с дальностью 375 км, на что Россия ответила созданием нового полка ПВО, вооруженного зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С». После приобретения Хельсинки дальнобойных Jassm-ER она провела испытания новейшего радара 104Ж6. Его главная особенность – способность создавать трехмерную модель воздушного пространства и «видеть» ракеты и самолеты-невидимки.

По словам автора публикации, Россия в отличие от НАТО не истерит и не раздувает скандалы из-за появления новых угроз, а весьма сдержанно отвечает на них, предпринимая необходимые меры для обеспечения национальной безопасности. Благодаря этому отношения с Финляндией остаются на нормальном уровне. Несмотря на это, Хельсинки продолжает вооружаться, хотя со стороны России стране ничего не грозит. В этом просматривается негативное влияние Соединенных Штатов, стремящихся любой ценой поддерживать напряженность на границах РФ.