читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Также будет ограничена работа пунктов вакцинации, диагностических центров и закрыта одна госпитальная база. Не повезло в каникулы и владельцам заведений общепита.

Губернатор Санкт-Петербурга распорядился отпустить медиков на новогодние каникулы на фоне тяжелой коронавирусной ситуации в городе. Так, в скором времени в прежний режим работы возвращается «красная зона» больницы №20 в Московском районе, ограничат работу «скорой помощи», диагностических центров и пунктов вакцинации.

На праздники в городе будет дежурить всего 496 машин «скорой». Круглосуточно продолжат работать только три центра компьютерной томографии и еще пять – устроят прием пациентов с 8 утра до 10 вечера. 31 декабря, 1 и 7 января будут работать только три дежурных пункта вакцинации.

Все эти меры послабления сферы здравоохранения продолжаются на фоне стабильно-тяжелой статистики по заболевшим коронавирусом. За последний месяц она меняется лишь на несколько десятков выявленных случаев.

Также губернатор Санкт-Петербург посчитал уместно ограничить по времени работы точки общепита. Заведения до сих пор запрещено пускать посетителей после 23.00. В том числе в период новогодних праздников. Их владельцы вынуждены были даже обратиться в Смольный с просьбой разрешить хотя бы вход по QR-кодам. Однако власти не стали идти на встречу предпринимателям.

Вам может понравиться

Эксперт-американист рассказал, кто в США лоббирует интересы Украины

Алексей Черняев, специалист в области политики и американист, в рамках разговора с журналистами отметил, что в Соединенных Штатах отсутствуют лоббисты, отстаивающие интересы Украины. Согласно его словам, ни одна из американских

Минобороны России получит новые истребители Су-57 в течение ближайших двух недель

На новостном портале «Авиа.про» отметили, что в ближайшие четырнадцать дней оборонное ведомство РФ получит сразу 4 новейших истребителя Су-57. Отмечается, что эти боевые машины встанут на дежурство уже в первые

Депутат Рады Рахманин: Байден выдал уступки Москве за компромисс с Путиным

Сергей Рахманин, украинский парламентарий, в ходе недавнего телеэфира отметил, что США продолжают заявлять о концентрации военных сил РФ возле границ Украины, чтобы выдать уступки Кремлю за компромисс. Согласно его словам,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |