Также будет ограничена работа пунктов вакцинации, диагностических центров и закрыта одна госпитальная база. Не повезло в каникулы и владельцам заведений общепита.

Губернатор Санкт-Петербурга распорядился отпустить медиков на новогодние каникулы на фоне тяжелой коронавирусной ситуации в городе. Так, в скором времени в прежний режим работы возвращается «красная зона» больницы №20 в Московском районе, ограничат работу «скорой помощи», диагностических центров и пунктов вакцинации.

На праздники в городе будет дежурить всего 496 машин «скорой». Круглосуточно продолжат работать только три центра компьютерной томографии и еще пять – устроят прием пациентов с 8 утра до 10 вечера. 31 декабря, 1 и 7 января будут работать только три дежурных пункта вакцинации.

Все эти меры послабления сферы здравоохранения продолжаются на фоне стабильно-тяжелой статистики по заболевшим коронавирусом. За последний месяц она меняется лишь на несколько десятков выявленных случаев.

Также губернатор Санкт-Петербург посчитал уместно ограничить по времени работы точки общепита. Заведения до сих пор запрещено пускать посетителей после 23.00. В том числе в период новогодних праздников. Их владельцы вынуждены были даже обратиться в Смольный с просьбой разрешить хотя бы вход по QR-кодам. Однако власти не стали идти на встречу предпринимателям.