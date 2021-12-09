Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ни один район не соглашается на размещение мусорных заводов.

Как отметил Дрозденко, на прошлой неделе участились протесты людей, которые выступают против строительства в их районе мусорных заводов. Около 90% этих протестующих являются дачниками.

Губернатор указал, что необходимо прийти к компромиссу, так как, если они не построят три завода, то не выполнят закон. Он отметил, что предложения «только не здесь» приниматься не будут.

В настоящее время правительство региона пытается сохранять равновесие между необходимостью и интересами населения. Однако в итоге чем-то придётся поступиться. Выбирать места для размещения мусорных заводов будут в следующем году, и это станет одним из главных вопросов.

Ранее мы сообщали о теплице в Гатчинском районе, где будут выращивать ягоды. Работать теплица будет совместно с осетровым хозяйством.