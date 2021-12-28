Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Китае возмутились из-за решения Киева отправить женщин на военную службу.

Как сообщается, на Украине собираются поставить на воинский учёт женщин в возрасте до 60-ти лет, занимающихся определённой деятельностью. В списке 35 профессий. Кроме того, соответствующий указ включает также беременных и матерей, у которых есть несовершеннолетние дети. Также было отмечено, что призыв является добровольным.

Читатели агентства «Гуаньча» выразили недовольство подобным решением властей Украины. Как было отмечено, приказ был принят на фоне того, что на Западе всё активнее заявляют о «российской угрозе». Кроме того, было заявлено, что с женщинами в армии на Украину захочет напасть весь мир. Ещё один читатель указал, что после этого украинские женщины начнут оскорблять русских, что послужит ещё одним поводом для ополчения на Россию.

В целом, как сообщили читатели, президент-комик Владимир Зеленский принес «сплошную трагедию» для своей страны.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация для женщин вводится “на всякий случай”. Отправлять их воевать на Донбасс никто не собирается.

Вам может понравиться

Россия может быстро перебросить на границу с Украиной 350 тысяч военнослужащих

Если верить западным изданиям, которые регулярно подсчитывают российских солдат на границе с Украиной, сейчас там размещено 122 тысячи человек. Однако в случае вооруженного столкновения Москва может в минимальные сроки увеличить

Акопов рассказал о дальнейшей политике России по отношению к Украине

Украина может забыть о Донбассе, потому что этот регион ей уже никто не отдаст. Она может получить контроль над ним только в том случае, если войдет в Евразийский союз или

В Госдуме рассказали о новых выплатах для семей с детьми в 2022 году

В 2022 году некоторые россияне могут получить новые выплаты. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU. Специалист заявила, что,
  • Анна
  • 26.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 28 декабря – пасмурно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 28 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Подольск: погода, 28 декабря – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 28 декабря – пасмурно, до 8 °C |