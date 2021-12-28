В Китае возмутились из-за решения Киева отправить женщин на военную службу.

Как сообщается, на Украине собираются поставить на воинский учёт женщин в возрасте до 60-ти лет, занимающихся определённой деятельностью. В списке 35 профессий. Кроме того, соответствующий указ включает также беременных и матерей, у которых есть несовершеннолетние дети. Также было отмечено, что призыв является добровольным.

Читатели агентства «Гуаньча» выразили недовольство подобным решением властей Украины. Как было отмечено, приказ был принят на фоне того, что на Западе всё активнее заявляют о «российской угрозе». Кроме того, было заявлено, что с женщинами в армии на Украину захочет напасть весь мир. Ещё один читатель указал, что после этого украинские женщины начнут оскорблять русских, что послужит ещё одним поводом для ополчения на Россию.

В целом, как сообщили читатели, президент-комик Владимир Зеленский принес «сплошную трагедию» для своей страны.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация для женщин вводится “на всякий случай”. Отправлять их воевать на Донбасс никто не собирается.