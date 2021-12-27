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Глава отдела Средней Азии в Институте стран СНГ Андрей Грозин рассказал, что будет делать Россия, если украинская ситуация повториться в Казахстане. Он отметил, что в своей политике по отношению к этой стране РФ уже учитывает подобную возможность.

Запад стремится на всех рубежах России устроить горячие точки, чтобы отвлечь ее от внешнеполитической повестки дня. Поэтому воздействие на Казахстан он тоже оказывает, причем немалое. Однако в этой стране США и НАТО столкнулись с серьезными проблемами, отмечает Грозин.

По его словам, в Казахстане нету столько «упоротых идиотов», сколько на Украине. Поэтому если Киев готов выполнять любые приказы Запада, ловя каждое его слово, то Казахстан действует совершенно по-другому. Несмотря на появление националистических настроений в государстве, оно все же не собирается идти по пути Украины. В том числе и потому, что отлично видит, чем заканчивается добровольное подчинение заокеанским хозяевам.

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