Центр им. Гамалеи готов заплатить гражданам РФ ровно 10 000 рублей за участие в тестировании нового препарата от коронавирусной инфекции, которые начались сегодня, 20 декабря.

Отмечается, что поучаствовать в данном опыте может любой житель страны, возраст которого варьируется от 18 до 55 лет. Первые 2 стадии клинических тестов собирается провести организация «РИК-Фарма», заключившая соответствующее соглашение с исследовательским центром.

Всем участникам испытания собираются выплатить по 10 000 рублей. Новую вакцину планируется вводить интраназально и внутримышечно. В СМИ напоминают, что именно данные специалисты ранее разработали первую российскую вакцину от SARS-CoV-2 под названием «Спутник V», которой в настоящее время прививают население.