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Некоторые жители России смогут получить от соцзащиты выплаты, размер которых составляет 6 тысяч рублей, на свои банковские счета. Переводы осуществят до конца нынешнего года.

Отмечается, что эти пособия предназначены для родителей, воспитывающих нескольких детей и не имеющих достаточно средств для существования. Это досрочные выплаты за январь будущего года. Большинству получателей будут выплачены суммы, величина которых составляет половину от прожиточного минимума ребенка. Эта цифра отличается в зависимости от региона, однако в среднем она составляет примерно 11,3 тысячи рублей. Таким образом, они получат около 6 тысяч рублей.

Органами соцзащиты планируется также выплатить различные компенсации для семей с детьми. Например, они получат 1500 рублей, выдаваемые на питание и проезд для ребенка. При этом ряд пособий, рассчитанных на детей в возрасте от 3 до 7 лет, досрочно выплачивать не планируют.

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