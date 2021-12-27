Специалисты напомнили молодым людям, имеющим «Пушкинскую карту», что им следует потратить выделенные государством 3 000 рублей до конца декабря, иначе деньги попросту сгорят.

Согласно словам экспертов, данная выплата была утверждена Владимиром Путиным, российским лидером, и предназначена для россиян, возраст которых варьируется от четырнадцати до двадцати двух лет. Ее может получить любой молодой гражданин РФ, независимо от своего материального состояния.

Данные денежные средства можно потратить только на посещение различных культурных мероприятий, к примеру, на экскурсию в музей, билет в театр или концертный зал. Сумма не переносится на следующий год, а сразу же сгорает. В 2022 году молодежь получит уже 5 000 рублей, причем сможет потратить деньги на поход в кинотеатр.