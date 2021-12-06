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В «Известиях», сославшись на собственные источники в оборонном ведомстве РФ, отметили, что в грядущем году в стране стартуют гостесты современной САУ «Коалиция-СВ».

Отмечается, что Министерством обороны уже утверждены сроки тестов нового оружия. Они будут завершены до 30 сентября следующего года. Когда они закончатся, специальной комиссией будет подготовлена документация об окончании всех проводимых ОКР, что даст возможность составить приказ о поставках САУ в армию. Это может быть сделано до декабря.

Новая артиллерийская система базируется на шасси танка Т-90. На нем размещена 152-миллиметровая гаубица 2А88 с продвинутой охлаждающей системой, не позволяющей ей перегреваться во время интенсивного огня. Благодаря активно-реактивным снарядам и хромированному каналу орудия «Коалиция-СВ» может поражать цели на расстоянии до восьмидесяти километров.

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