Представители американского Госдепартамента отметили, что за ушедший финансовый год продажи произведенного в США вооружения снизились на 21 процент в сравнении с прошлым периодом.

В размещенном тексте указывается, что финансовый год завершился 30 сентября 2021 календарного года. За этот отрезок времени страна смогла экспортировать различную военную технику на сумму около 138 миллиардов долларов. При этом за предыдущий период данная цифра составляла 175 миллиардов долларов.

Некоторые специалисты отметили, что столь значительный спад связан с тем, что Вашингтон отказался от реализации некоторых разновидностей летального оружия Саудовской Аравии, участвующей в вооруженном конфликте на территории Йемена уже в течение последних 6 лет. Данная война привела к гибели большого количества мирных жителей.