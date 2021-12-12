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Британия и Франция должны вместе противостоять «таким агрессорам, как Россия», говорится в сообщении МИД Великобритании о результатах встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Лиз Трасс и Жан-Ив Ле Дрианом.

Политики поговорили о необходимости создания плана совместного противостояния РФ. Также они затронули множество других вопросов, никаких не связанных с Москвой.

Лиз Трасс подняла вопросы торговли, прав на вылов рыбы и мигрантов, которые касаются обеих стран. Также стороны поговорили о необходимости расширить торговые и экономические связи между Британией и Францией, предпринять совместные меры, чтобы помочь слабо развитым в отношении экономики государствам побороть существующие проблемы.

Кроме того, речь зашла о Сахеле, где Лондон и Париж намереваются более эффективно действовать совместными силами.

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