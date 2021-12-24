Валерий Залужный, главком украинских ВС, отметил, что на Украине появилась необходимость в подготовке документа, позволяющего силовым ведомствам и армии использовать женщин в качестве новых защитников государства.

Согласно его словам, он всегда выступал за равенство полов, однако появление соответствующего документа вовсе не значит, что украинкам нужно будет прямо сегодня идти в комиссариат, чтобы занять очередь и искать людей, способных помочь с данной процедурой. Все это будет делаться постепенно и по плану, поэтому спешить нет необходимости.

В СМИ напоминают, что в четверг, 23 декабря, состоялось утверждение полного списка профессий, специалистам которых, в независимости от пола, необходимо находиться на воинском учете. Отмечается, что он охватывает сотни тысяч жительниц Украины.