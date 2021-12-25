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О чем бы ни договаривались США и Россия у них ничего не получится без признания соглашений Украиной, немного самоуверенно заявил секретарь СНБОУ Алексей Данилов. Он отметил, что ни одно решение без этого не будет эффективным.

Так Данилов прокомментировал появление проекта договора о гарантиях безопасности для РФ и готовящейся встрече между представителями НАТО и России.

Кроме того, он заявил, что скопление российских войск на границе с Украиной в настоящий момент не является критичным.

Ранее о возможных договоренностях между НАТО, США, Евросоюза и России высказывался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что украинская сторона должна принимать участие во всех обсуждениях.

Напомним, что проект договора был опубликован сразу после видеовстречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. 25 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести Совет Россия-НАТО 12 января.

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