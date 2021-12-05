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От Украины во многом зависит судьба Европы, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников. Он отметил, что если «Россия нападет», то в Евросоюз устремятся миллионы беженцев.

По словам Резникова, они будут «спасаться от российского вторжения». Но беженцы – далеко не единственный кошмар, который ожидает Европу. Из-за войны она не сможет получать качественные украинские товары, поэтому ее экономике придет конец.

Абсурдные заявления Резникова на этом не закончились. Он также отметил, что украинская армия готова отразить угрозу со стороны РФ. Сейчас это «одна из сильнейших армий Европы», которая может привлечь 400 тысяч «ветеранов боевых действий».

О ЕС Резников потребовал убедить Россию, что война ни к чему хорошему не приведет. Ее последствия якобы нанесут удар по всему европейскому континенту.

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