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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «грандиозным» событием возможное отключение России от международной системы платежей SWIFT, а также на радостях начал раздавать западным странам новые ценные указания, пишет информационное агентство «РИА Новости».

Так, он заявил, что Великобритания, у которой уровень антироссийской агрессии зашкаливает гораздо больше, чем у всех остальных, должна действовать против России самостоятельно, если ЕС решит ограничиться мягкими санкциями. Также министр заявил, что для Украины является недопустимым смягчение ограничительных мер для ЕС.

Запад совсем скоро озвучит решение по новым «адским наказаниям» для Москвы, уверен украинский министр. Он считает, что США и ЕС торопятся, чтобы Россия не подумала, что Киев уже никто не защищает. В этой ситуации она якобы может «напасть».

Ранее сообщалось, что отключить Россию от SWIFT не так просто, как кажется отдельным украинским политикам и западным пустословам. Система принадлежит частным структурам, которым совершенно невыгодно терять крупного клиента из-за политических дрязг. Но даже если такое решение будет принято, РФ сможет найти множество обходных путей.

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