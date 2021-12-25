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Украина готова выполнять обязательства по Минским соглашениям, но иногда будет постреливать в сторону самопровозглашенных республик Донбасса, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Он пояснил, что министр обороны Украины Алексей Резников вместе с Главкомом ВСУ Залужным заявили о готовности продолжать перемирие. Однако после этого у Главнокомандующего началось раздвоение личности. Он отметил, что Киев соблюдает все требования режима прекращения огня, но стрелять все-таки будет. По словам Залужного, перемирие предусматривает «формат» нанесения ударов по позициям противника в случае провокаций.

«Разъяснить солдатам, что это за “формат”, господин Залужный не потрудился», — отметил Дейнего.

Он также заявил, что обвинения Киева в обстреле самопровозглашенными республиками населенного пункта Золотое-4 являются чистой воды фейком. Киев просто готовит информационный фон для срыва режима прекращения огня и поэтому рассказывает новые сказки о готовности выполнять все требования Минских соглашений.

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