читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО активно использует события на Украине, чтобы нарастить свои силы в регионе. При потворстве киевских властей Альянс превращает страну в антироссийский плацдарм, постоянно увеличивая численность своих войск на ее территории, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Он отметил, что НАТО на ходу придумывает истории о возможном «нападении России на Украину» и не пытаясь привести хотя бы одно доказательство этому сразу бросается на «защиту» Киева. Это лишь подтверждает, что главной целью антироссийской истерии, развернутой Западом, является желание перебросить как можно больше войск на границу с РФ.

Напомним, что ранее практически то же самое говорил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Он подчеркивал, что США специально придумали историю с «вторжением на Украину», чтобы развернуть свои силы в нескольких десятках километров от российских границ.

Вам может понравиться

Дмитрий Литовкин: ПТРК “Корнет” пробьет любую активную защиту танков

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен обмануть и уничтожить даже «умные» системы активной защиты боевых машин, уверен военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он пояснил, что российский ПТРК дает возможность запускать сразу две

Политолог Стариков назвал главные цели политических игр США

Истерия с «нападением России» на Украину нужна США, чтобы разместить свои войска у границ РФ. При этом Соединенные Штаты еще и хотят сделать Москву виноватой в «агрессии», уверен политолог Николай

Командующий ВМС Украины назвал сроки “выхода на пенсию” флагманского корабля “Гетьман Сагайдачный”

Украинский фрегат «Гетьман Сагайдачный», являющийся флагманом ВМС страны, в 2031 году «выйдет на пенсию» и будет заменен. Его функции передадут корвету проекта 58250, из которого в ходе достройки сделают фрегат.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |