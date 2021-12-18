НАТО активно использует события на Украине, чтобы нарастить свои силы в регионе. При потворстве киевских властей Альянс превращает страну в антироссийский плацдарм, постоянно увеличивая численность своих войск на ее территории, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Он отметил, что НАТО на ходу придумывает истории о возможном «нападении России на Украину» и не пытаясь привести хотя бы одно доказательство этому сразу бросается на «защиту» Киева. Это лишь подтверждает, что главной целью антироссийской истерии, развернутой Западом, является желание перебросить как можно больше войск на границу с РФ.

Напомним, что ранее практически то же самое говорил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Он подчеркивал, что США специально придумали историю с «вторжением на Украину», чтобы развернуть свои силы в нескольких десятках километров от российских границ.