В информационном агентстве TJ отметили, что Вишал Гарг, руководитель организации Better.com, решил уйти в отпуск на неделю из-за жесткой критики со стороны интернет-пользователей, после того, как он уволил почти тысячу работников по видеозвонку.

Согласно словам журналистов, сотрудники компании получили письмо от правления, где говорилось о том, что Гарг взял отпуск из-за недавних событий. Было также решено нанять стороннюю фирму, чтобы оценить рабочую культуру и при возможности улучшить ее. Место отдыха основателя стартапа не раскрывается.

В СМИ напоминают, что 1 декабря Гарг во время видеозвонка рассказал об увольнении 900 сотрудников. Он выразил им слова благодарности, а затем завершил разговор. В Интернете многие начали критиковать главу компании за бестактность. Указывается, что он и раньше оказывался в центре подобных скандалов. На него уже несколько раз подавали в суд.