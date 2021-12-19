В ближайшие 3-6 лет курс биткоина достигнет потолка и начнет постепенно снижаться, уверен Михаил Малышев, возглавляющий хедж-фонд Teza Technologies. Он пояснил, что точные цифры не знает никто, но максимумом криптовалюты может стать сумма в 500 тысяч долларов.

Уже через 5–7 лет доминирующие позиции биткоина могут быть потеряны. Он займет примерно одну десятую долю криптовалютного рынка. Эксперт отметил, что процесс скорее всего пойдет быстрее, так как он не будет линейным.

Биткоин не может сохранить доминирующие позиции, так как для поддержания его блокчейна требуется огромное количество электроэнергии. По ее потреблению криптовалюта уступает только 22 государствам мира. Поэтому рано или поздно биткоин просто обвалится.

По словам Малышева, создатели биткоина хотели проверить технологию блокчейна и совершенно не задумывались об энергоэффективность. Более современные криптовалюты позволяют обойтись без серьезных вложений в энергию и поэтому быстро приобретут популярность.