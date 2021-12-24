Абдулла Шахид, председатель ГА ООН, в ходе разговора с журналистами отметил, что в случае начала конфликта с использованием атомных боеголовок человечество будет полностью уничтожено.

Согласно его словам, он поддерживает мнение о том, что в полномасштабной войне с применением ядерного оружия не будет никаких победителей. Она лишь приведет к бесчисленному количеству жертв, причем с обеих сторон конфликта. Шахид также рассказал о важности Договора о нераспространении ядерного оружия.

Это соглашение позволяет ограничить использование атомной энергии в военных целях, применяя ее только для решения мирных задач. Глава ГА ООН добавил, что следует увеличить усилия по созданию мира, в котором не будет существовать угрозы его уничтожения ядерным вооружением.