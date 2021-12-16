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Шарль Мишель, руководитель Европейского совета, отметил, что ЕС собирается встать в «жесткую позицию» в случае ухудшения обстановки вокруг Украины.

Согласно его словам, Евросоюз уже ввел ряд ограничительных мер в отношении Москвы. При этом он готов ввести дополнительные санкции, если ситуация на российско-украинской границе ухудшится. Реакция на «вторжение» со стороны Европы будет «жесткой». Мишель добавил, что ее планируется всесторонне обсудить в рамках грядущего саммита.

Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, тоже отметила, что Европейский союз готов к расширению действующих против РФ мер. При этом она надеется, что эскалация конфликта не случится. В России продолжают опровергать все обвинения в грядущем «вторжении» на украинские земли.

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