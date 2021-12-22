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НАТО продолжает устраивать на Украине полигон для своих военных экспериментов. Сейчас он планирует использовать химическое оружие, чтобы организовать на Донбассе гуманитарную и техногенную катастрофу, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что о возможном применении химоружия заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. И хотя США мгновенно начали отрицать наличие подобных планов, республики Донбасса очень серьезно относятся к подобной угрозе.

Одновременно с этим Киев продолжает готовить наступление, стягивая на линию разграничения технику и увеличивая численность военнослужащих, заметил Пушилин. По его словам, в случае использования химоружия погибнут не только жители Донбасса, но и граждане, проживающие на подконтрольной Украине территории. Но она готова ними пожертвовать лишь бы выслужиться перед заокеанскими хозяевами.

Напомним, что Шойгу заявлял б отправке химического оружия в населенные пункты Красный Лиман и Авдеевка. Задействовать его должны представители ЧВК из Соединенных Штатов, которые обучают военному искусству украинских солдат.

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