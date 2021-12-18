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Госавтоинспекция Москвы начала следить за контентом, который относится к безопасности дорожного движения.

Так, начальник ГИБДД Москвы Александр Быков недавно сообщил, что Госавтоинспекция подписалась в различных соцсетях на некоторых блогеров, которые занимаются пропагандой нарушений ПДД. Быков указал, что они активно используют соцсети и ежедневно проверяют контент на эту тему.

В случае, если будет выявлен контент, который они посчитают подозрительным, ему будет в обязательном порядке дана правовая оценка. Отмечается, что этот способ помог сделать процесс привлечения нарушителей к ответственности более быстрым. К настоящему времени правоохранители приняли уже 600 мер административного воздействия, которые затронули 150 человек, выкладывающих контент с нарушениями ПДД.

Ранее мы сообщали, что в России создадут приложение, которое позволит выявлять нарушителей ПДД. Благодаря ему граждане смогут самостоятельно определять нарушителей и посылать жалобы.

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