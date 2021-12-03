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Военно-морские базы, которые Украина строит не столько для себя, сколько для кораблей США и Великобритании, стану мишенями для российских ракет, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на источники в Генштабе ВС РФ.

Напомним, что ранее Минобороны Украины заявило, что в Черном и Азовском морях появится как минимум две таких базы. Логично предположить, что Киев вряд ли будет их использовать для нескольких своих катеров, поэтому объекты строятся для натовских кораблей.

В Генштабе заявили, что если на этих базах появятся ракетные корабли Альянса, они сразу будут взяты на прицел российских боевых систем. Вполне вероятно, это образумит Соединенные Штаты, которые в последнее время распоясались в акватории Черного моря.

Авторы портала отмечают, что в этом случае проблемой для Москвы может стать Турция. Несмотря на более или менее нормальные отношения с РФ, она все же преследует исключительно собственные интересы, регулярно обвиняя Москву в «аннексии» Крыма. Поэтому Анкара может блокировать корабли ВМФ РФ в Черном море.

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