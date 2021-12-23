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Украинская Генпрокуратура открыла заочное уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» и предъявила организации обвинения в «ведении агрессивной войны» и «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» страны.

Фамилию подозреваемого надзорное ведомство не сообщило, однако заявило, что располагает доказательствами его участия в боях на Донбассе в 2014–2015 годах. Кроме того, Генпрокуратура отметила, что все свои «преступления» руководитель ЧВК якобы совершал под контролем высокопоставленных чиновников Вооруженных сил РФ.

Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера и людей, так или иначе связанных с компанией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничения нарушают все существующие нормы международного права.

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